Invito all'acquisto per SpaceX
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Chiusura negativa per l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, componente del Nasdaq 100, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,34%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di SpaceX suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 139,8 USD, con stop loss stimato in area 118,7 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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