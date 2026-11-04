FOPE, TP ICAP Midcap alza target price: gioielleria è il segmento più resiliente nel lusso

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 80 euro per azione (dai precedenti 70 euro) il target price su FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 10%.



Gli analisti scrivono che FOPE offra un'esposizione all'export supportata dal valore dell'oro, a un multiplo scontato. I risultati del terzo trimestre di LVMH e Kering confermano che la gioielleria è il segmento più resiliente nel settore del lusso. TP ICAP Midcap prevede per FOPE ricavi molto solidi nel terzo trimestre (i cui dati saranno resi noti l'11 novembre), trainati dall'effetto prezzo e dall'accelerazione negli Stati Uniti e in Asia.



Il broker ha ridotto il premio per il rischio specifico allo 0,5% (rispetto all'1,0%), a fronte di una maggiore visibilità e di un slancio molto positivo in un comparto che rimane interessante, anche in un contesto complesso.

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