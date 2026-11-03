New York: prevalgono le vendite su Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che mostra un -4,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keurig Dr Pepper più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Keurig Dr Pepper è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,74 USD, mentre il primo supporto è stimato a 34,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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