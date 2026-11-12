Manovra, "correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola"

Lo fanno sapere fonti di maggioranza al termine del vertice di ierib

(Teleborsa) - Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Chigi un vertice sulla manovra economica tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per fare il punto sulle principali questioni in vista dell’avvio dell’esame parlamentare.



"correttivi mirati su sanità, pensioni e scuola"



Lo si apprende da fonti di maggioranza che sottolineano come l'obiettivo condiviso sia rafforzare la manovra nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università. L’impegno è quindi quello di lavorare a un pacchetto di emendamenti concordati, anche sulla base delle proposte dei gruppi parlamentari, nel rispetto degli equilibri finanziari della manovra.



Confindustria: "da imprese 43% coperture"



Ieri intanto in audizione Confindustria ha riferito che "La Manovra 2027 è espansiva per 12,6 miliardi di euro, con interventi che ammontano complessivamente a 24,5 miliardi, a fronte di coperture per 14,9". "Le risorse sono destinate a un mosaico di misure - parcellizzate o transitorie - aggiunge -al sostegno delle famiglie, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, al finanziamento della sanità, al rinnovo di alcuni bonus. Agli interventi per la competitività è riservato, invece, uno spazio più contenuto: alle imprese è destinato un quarto degli interventi espansivi, concentrati soprattutto sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, sulla riduzione dei costi energetici e sul rifinanziamento del credito ZES Unica".



"Di contro, il 43% delle coperture complessive è a carico delle stesse imprese, in buona parte con misure settoriali (a carico dei settori bancario, assicurativo, energetico e dei giochi), ma anche con interventi che incidono profondamente sulla liquidità generale".





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