Manovra, settimana cruciale: al via le audizioni

Lo spazio per le modifiche è ridottissimo e la flessibilità quasi assente, ma le parti sociali sono pronte a dare battaglia

(Teleborsa) - La Manovra entra nella settimana cruciale delle audizioni, con il Governo che conta su piccolissime limature del testo, essendo le scelte fatte quasi obbligate davanti a numeri che non lasciano spazio alla flessibilità. Ma le forze di pressione - imprese, sindacati, settore pubblico, Enti locali, scuola - si preparano all'assalto del testo, ciascuna con proprie priorità e con molte critiche da avanzare su una Legge di Bilancio che non accontenta nessuno: dal settore pubblico al privato, dalle scuole alla sanità, dalle imprese ai sindacati. C'è poso tempo per i negoziati, poiché gli emendamenti devono arrivare entro il 17 novembre.



L'agenda delle audizioni

Le audizioni dinanzi alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, prenderanno il via oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 11 con alcune associazioni di categoria (ISP, persone con disabilità, famiglie, Ong) e, in chiusura, con Unioncamere. Nel pomeriggio aprirà il giro la Corte dei conti, a seguire Confedilizia, Federmanager, Ania, AsviS, commercialisti, Ance, Fondazione GIMBE.



Ma gli interventi "più pesanti" saranno martedì di buonora (dalle ore 8.30) con Inps, Abi, le associazioni di imprese, agricoltori e artigiani, per chiudere con i sindacati.



Mercoledì pomeriggio sarà la volta di Istat, Confindustria, Conferenza delle regioni, Anci e Upi. A chiudere il giro saranno, nell'ultima giornata, giovedì 12 novembre, Cnel, Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio. L'agenda si chiuderà alle ore 16 con l'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.



Governo punta a piccoli ritocchi Ma la coperta è cortissima: appena 120 milioni di coperture per le modifiche parlamentari per il 2027 e altri 120 milioni per il 2028. Cifre che non consentono di fare molto, avendo il MEF già è raschiato il fondo del barile per soddisfare i punti principali del programma della coalizione e accontentare tutti. La maggioranza continua a difendere l'impianto della Manovra, che al momento non accontenta nessuno e che è stata attaccata soprattutto per i tagli all'organico della scuola. Ma il vicepremier Matteo Salvini promette "i nostri parlamentari sono pronti a migliorare il testo", sperando di tacitare parte delle polemiche.

Le criticità Fra le criticità c'è la mancata rivalutazione delle pensioni all'inflazione, una questione che per i sindacati non è di poco conto, avendo l'inflazione superato la soglia del 5%. Il sindacato dei pensionati della Cgil stima che fra il 2023 ed il 2036 sono stati persi circa 100 miliardi per il mancato adeguamento delle pensioni, andando a cumularsi con i mancati adeguamenti degli anni precedenti. Per la flessibilità in uscita, invece, la Manovra si limita a stanziare un fondo da 850 milioni di euro senza dare ulteriori dettagli.



L'altro grande punto d'attacco della Manovra è la scuola, per la quale sono stati pianificati tagli all'organico per circa 7.000 unità fra docenti e ATA. Yagli già pesantemente contestati da studenti e docenti, scesi più volte in piazza per protestare contro la linea del rigore scelta dal governo. Proteste che il Ministro Valditara sembra ora aver ascoltato, aprendo a modifiche per evitare i tagli, soprattutto per l'organico di potenziamento.



Preoccupa anche la sanità, cui sono state stanziate risorse per 2,4 miliardi a fronte dei 5,5 richiesti dal Ministro Schillaci. Parte degli stanziamenti, fra l'altro, è vincolata a interventi specifici, tra cui le tariffe ospedaliere, indennità del personale e riduzione liste d'attesa. Cifre che fanno tremare le Regioni, preoccupate di non riuscire a garantire i servizi essenziali, mentre medici e infermieri chiedono retribuzioni migliori. I governatori di centrosinistra chiesto di destinare al fondo per il Ssn anche gli 1,6 miliardi stanziati per la card anziani. E le imprese sanitarie protestano per il meccanismo del payback.



Per non parlare delle banche, contrariate dall'ennesimo contributo chiesto al settore (5,5 miliardi di euro a copertura), mentre le fondazioni bancarie si sono viste ridurre la soglia di utili esenti dall'Irap dal 50% al 45%, per un maggior gettito atteso di 16,1 milioni nel 2027 e 21,5 milioni a regime.



Vi sono poi la miriade di tasse indirette introdotte dalla Manovra, che penalizza tabacchi, giochi e bollette, per un valore stimato di circa 5 miliardi di euro. Sulle bollette, già "bollenti" per effetto del caro energia, si stima un aumento degli oneri di sistema per un valore di 2,6 miliardi, equivalenti a circa 100 euro a utenza.





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