Manovra, Messina attacca: norme non coerenti con la Costituzione. Pretendiamo rispetto

L'AD di Intesa in audizione al Senato: aiutateci ad aiutare il Paese

(Teleborsa) - Duro attacco dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo , Carlo Messina, ai nuovi prelievi su banche e assicurazioni previsti dalla legge di bilancio. Intervenendo in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, Messina ha contestato sia il merito sia il metodo della manovra. "È inutile che andiamo a fare delle liti su delle cose che portano un valore di brevissimo termine", ha detto. Secondo l'AD, quelle norme peraltro non sono conformi "a quello che già era stato concordato nel passato" e porteranno a contrapposizioni "addirittura fino alla Corte Costituzionale". "Quello che viene proposto non è coerente con la Costituzione. È una cosa incredibile quello che sta scritto nella manovra", ha aggiunto.



Ci ho messo la faccia, oggi non sarà più tollerato



Messina ha ricordato l'accordo triennale dello scorso anno tra governo e banche. Lo ha definito una tassazione che "chiamiamola volontaria" e ha ricordato che quell'intesa aveva esposto i vertici al rischio di azioni di responsabilità da parte dei soci. "Non le abbiamo avute perché io ci ho messo la faccia", ha raccontato. Con i grandi investitori internazionali aveva difeso l'accordo spiegando che il governo aveva promesso di riportare il deficit sotto il 3%, obiettivo poi mancato "per zero qualcosa". "Oggi questa cosa non verrà più tollerata", ha avvertito.



Secondo Messina, la stabilità e il rispetto della parola data hanno finora portato al governo "un grande consenso" tra gli investitori internazionali. "Io spero che questo non venga vanificato", ha detto, perché con errori fatti in questa fase "ci si può giocare il rapporto non solo con le banche ma anche con quei grandi investitori internazionali". In quel caso, ha avvertito, le banche non potrebbero più sostenere il Paese "a prescindere", perché si troverebbero di fronte ad azioni dei loro soci. "Le banche sono degli azionisti", ha sottolineato, "perché sennò dovrebbero essere nazionalizzate, se qualcuno vuole immaginare che è il bancomat da cui ogni volta vai a prelevare". Messina ha poi indicato un paradosso: sulle società in cui detiene quote del 30%, 20% o 10%, lo Stato sta invece "molto attento ad intervenire".



Il primo creditore dello Stato



L'AD ha ricordato il ruolo di Intesa nel finanziamento del debito pubblico. "Siamo il principale investitore in titoli di Stato italiani e, dopo Bankitalia e BCE, siamo il primo creditore dello Stato", ha detto. Per questo c'è una comunanza di interessi perché il Paese vada bene, che però deve realizzarsi "nell'ambito di un rispetto reciproco, anche nel mantenere i patti e gli impegni presi". Messina ha ricordato anche di essere stato direttore finanziario e poi amministratore delegato della banca nelle crisi più gravi vissute dall'Italia. "Quando ti chiama il ministro dell'economia pregandoti di sostenere il debito pubblico, tu lo fai perché è giusto farlo", ha spiegato. "Ti prendi una responsabilità che è una responsabilità di sistema".



Sul metodo, Messina ha lamentato la mancanza di confronto. Quando si preparano le leggi finanziarie, ha detto, bisogna interagire "con chi ha le competenze per poterti aiutare". Intesa aveva proposto soluzioni per ridurre il debito pubblico. "Ma è possibile che per ricavarne un vantaggio minimo questa norma non sia stata discussa in anticipo?", si è chiesto. "Ci potevano essere soluzioni migliori per ottenere liquidità", ha aggiunto. Per Messina i problemi vanno affrontati nel medio e lungo termine "e non per i tre mesi successivi perché tra sei ci sono le elezioni".



L'AD ha quantificato anche l'impatto della manovra. Intesa paga "oltre 5,2 miliardi di imposte al netto della nuova legge di Bilancio", ha detto, e "togliendo 1 miliardo ulteriore agli utili delle banche togliete 400 milioni alle fondazioni e alle famiglie" azioniste. Ha poi rivendicato l'impegno sociale del gruppo: "Il più grande sostenitore dei poveri in Italia non è la Chiesa né sono le Fondazioni, è Intesa Sanpaolo". Spesso, ha detto, c'è la tendenza "a provare anche a fare i bulli con le banche. Però questa cosa non è un elemento che ci mette paura".



"Il mio è un messaggio di aiutateci ad aiutare il Paese", ha detto Messina. Ha criticato l'idea che i politici guadagnino consenso andando contro le banche e ha ribadito che Intesa vuole "rimanere fortemente italiana", generare reddito in Italia e sostenere il bilancio pubblico. "Però pretendiamo rispetto", ha concluso.



Le fondazioni e le acquisizioni all'estero



Sull'azionariato, Messina ha definito le fondazioni azionisti "strategici". "Le fondazioni sono una garanzia per continuare a fare in modo che Intesa Sanpaolo resti completamente italiana ed un pilastro del Paese", ha detto. Ha ribadito inoltre la sua contrarietà a operazioni oltre confine: "Acquisire una banca all'estero senza fare sinergie diventa difficile farlo comprendere agli azionisti. Diverso è per UniCredit che aveva già una banca in Germania".



Messina ha rivendicato anche il ruolo di Intesa nei salvataggi, dalle banche venete a Banca Progetto, che ha definito "realmente uno scandalo". "Abbiamo deciso di intervenire perché era nell'interesse del Paese", ha spiegato. "Nessuno ci dà nulla".



MPS: marchio e sede restano a Siena



Sull'OPAS su Banca Monte dei Paschi di Siena , Messina ha dato garanzie al territorio. "Garantisco che il marchio resterà Monte dei Paschi di Siena e resterà la sede a Siena. Questi sono gli impegni presi e saranno rispettati", ha detto. In quanto "ideatore di questa operazione", si è impegnato a fare tutto il possibile nella combinazione tra BPER e MPS, la banca che sarà ceduta a Unipol . "Una volta conclusa l'operazione non mi disinteresserò della reputazione di ciò che avverrà", ha assicurato.



L'AD ha espresso "piena fiducia nell'Antitrust": "faremo ciò che ci viene detto di fare". Ha poi rassicurato sul debito pubblico: "Manterremo la stessa combinazione dei titoli di Stato detenuti da MPS e Intesa. Se il timore è quello di una riduzione, vi dico che questo non avverrà". Per Siena, Messina ha ricordato l'impegno per il polo tecnologico, che "vale molto di più di qualsiasi altro investimento", e ha annunciato investimenti per le università.

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