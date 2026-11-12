Manovra, UPB: Manca visione strutturale. Criticità per Irpef, sanità e coperture

L'audizione della Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari dinanzi alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato

(Teleborsa) - La Manovra 2027 è tutta protesta ad assicurare la stabilità dei conti, in coerenza cn le regole europee, ma si fonda su interventi contingenti e frammentati che rischiano di esaurire gli spazi di bilancio, lasciando irrisolti i nodi strutturali dell’economia italiana. È quanto sottolineato dall’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), presieduto da Lilia Cavallari, nell'audizione dinanzi alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.



Per l'UPB la dispersione delle misure rende meno riconoscibili le priorità dell'intervento pubblico, mentre lo stimolo alla crescita è affidato all'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale. Ne emerge che sono necessari una riforma fiscale organica, la definizione di priorità di medio periodo, coperture stabili e meccanismi sistematici di valutazione e monitoraggio.





Mobilitati 77 miliardi nel triennio

Nel complesso, il pacchetto di bilancio mobilita risorse per 77,6 miliardi di euro nel triennio - 26,8 miliardi nel 2027, 29,8 nel 2028 e 21 nel 2029 - sfruttando interamente gli spazi di manovra resi possibili dal ricorso alla clausola di salvaguardia europea (NEC) per la difesa e la sicurezza energetica. Tuttavia, l'UPB avverte che le risorse disponibili sono state interamente esaurite, azzerando i margini per nuove iniziative o emergenze impreviste.



Sul quadro pesa inoltre la natura temporanea di molte misure: circa 8,8 miliardi nel 2027, 4,7 nel 2028 e 2,5 nel 2029 fanno capo a misure non occasionali la cui eventuale riconferma richiederà nuove e stabili coperture. A ciò si aggiunge l'incertezza sul finanziamento del settore della difesa e degli investimenti in conto capitale dopo il 2028.



Sul piano macroeconomico, l'UPB stima un effetto espansivo contenuto, pari cumulativamente a tre decimi di punto di PIL nel triennio e trainato soprattutto dagli investimenti. Le previsioni del governo indicano una crescita dell'1,0% nel 2026, dello 0,8% nel 2027, dello 0,9% nel 2028 e dello 0,8% nel 2029.

Famiglie e imprese: prelievi mirati e coperture energetiche-finanziarie

Sul fronte dei destinatari, il beneficio netto per le famiglie nel triennio è stimato in 23,5 miliardi di euro, di cui 4,7 miliardi destinati ai lavoratori dipendenti.



Al contrario, imprese e lavoratori autonomi contribuiscono con una copertura netta di 5,7 miliardi, derivante in gran misura da un incremento del prelievo concentrato sui settori finanziario, assicurativo ed energetico. Nel primo anno, oltre il 60% delle maggiori entrate tributarie aziendali poggia su misure temporanee o anticipazioni di gettito.



Taglio Irpef: beneficia redditi alti e esclude giovani

Uno dei passaggi più critici dell'analisi dell'UPB riguarda la riforma dell'Irpef. L'ampliamento del secondo scaglione, portato da 50.000 a 55.000 euro, con l'abbassamento dell'aliquota marginale dal 43% al 33%, interessa circa 3,25 milioni di contribuenti ma genera vantaggi fortemente sbilanciati, generando un vantaggio per chi ha redditi più alti. L’89% dei dirigenti beneficia della misura (con una media di 444 euro), contro appena il 12% degli impiegati (52 euro) e l’1% degli operai (4 euro), risultando di fatto esclusi i giovani fino a 35 anni e registrando nel Mezzogiorno un beneficio medio dimezzato rispetto al Centro-Nord.



L’UPB evidenzia che il sistema incrementa le distorsioni e le aliquote marginali effettive – che superano il 50% per i dipendenti tra 32.000 e 40.000 euro – e critica la stabilizzazione dell'esenzione dal bollo auto (2,4 miliardi l'anno), una misura dal profilo fortemente regressivo che finisce per avvantaggiare anche le fasce a maggiore capacità di spesa.



Sanità: risorse in crescita ma cala l'incidenza sul PIL

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) sale a 146,3 miliardi nel 2027, ma la sua incidenza sul PIL scende progressivamente dal 6,1% del 2027 al 5,8% nel 2029, evidenziando una crescita della spesa che rallenta bruscamente dopo il primo anno.



L'UPB punta il dito contro la scelta di destinare quasi il 40% delle risorse aggiuntive sanitarie (circa 1,65 miliardi) alla Carta per gli anziani per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie (orientata al settore privato), una mossa che rischia di andare a scapito del potenziamento strutturale dell’offerta e del personale pubblico.



Pensioni e politiche generazionali

Sul fronte previdenziale, il ritorno nel 2027 al meccanismo di perequazione delle pensioni basato sull'intero importo anziché sulle singole quote per scaglioni genererà risparmi per i conti pubblici ma comporterà una riduzione permanente del valore degli assegni per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS.



Infine, l'analisi generazionale evidenzia uno stanziamento complessivo di 8,2 miliardi nel triennio così ripartito: 3,7 per la natalità, 2,7 per gli anziani e 1,8 per i giovani. L’UPB sottolinea tuttavia che la natura transitoria di molte di queste misure rischia di indebolire la portata delle risposte di fronte a sfide strutturali di lungo periodo.

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