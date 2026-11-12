New York: risultato positivo per DexCom

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici , che avanza bene del 2,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di DexCom rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di DexCom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,11 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 83,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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