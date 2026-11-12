United Airlines Holdings in discesa a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding di compagnie aeree , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,71% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di United Airlines Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 115,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 111,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 120,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```