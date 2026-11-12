Piazza Affari: andamento rialzista per El.En
(Teleborsa) - Bene il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, con un rialzo dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di El.En rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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