Piazza Affari: andamento rialzista per El.En

(Teleborsa) - Bene il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con un rialzo dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di El.En rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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