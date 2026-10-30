Piazza Affari: giornata depressa per El.En

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che mostra un decremento dell'1,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di El.En sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,27 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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