Piazza Affari: balza in avanti El.En

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,45 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,02. L'equilibrata forza rialzista di El.En è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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