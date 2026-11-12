Piazza Affari: positiva la giornata per Banca Ifis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.



L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca tricolore , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,97 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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