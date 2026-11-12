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Poste, con TIM prende forma la nuova struttura: tre business unit nel piano del primo trimestre 2027

Il Polo Finanziario-Assicurativo partirà il 1° gennaio

Finanza
Poste, con TIM prende forma la nuova struttura: tre business unit nel piano del primo trimestre 2027
(Teleborsa) - Con la chiusura dell'OPAS su TIM, Poste Italiane fissa i tempi della riorganizzazione annunciata la scorsa estate. Allora la nascita di una business unit dedicata a connettività e tecnologia era condizionata dal perfezionamento dell'OPAS su TIM. Ora, con l'86,95% di TIM in mano, Poste conferma che il nuovo assetto sarà formalizzato nel piano strategico pluriennale, che sarà presentato nel primo trimestre 2027 e ridefinirà anche i settori usati per la rendicontazione dei risultati.

Le attuali quattro business unit lasceranno il posto a tre. La prima sarà dedicata ai servizi logistici e alla rete distributiva. La seconda sarà un polo dei servizi finanziari e assicurativi. La terza, nuova, unirà connettività e tecnologia: comprenderà TIM e includerà i servizi di telecomunicazione e l'energia.

Il primo tassello arriverà il 1° gennaio 2027, con il lancio del Polo Finanziario-Assicurativo. Il polo gestirà in modo integrato le attività finanziarie, assicurative e dei pagamenti, attraverso la scissione parziale di PostePay già approvata dall'assemblea. Secondo la società, il nuovo assetto rafforzerà l'approccio centrato sul cliente, ottimizzerà l'allocazione del capitale nel gruppo e massimizzerà le sinergie. Poste sottolinea che, anche con TIM, la vocazione finanziaria e assicurativa del gruppo resta prevalente.

In questa prospettiva, Poste ha avviato le trattative con Cassa Depositi e Prestiti per il rinnovo dell'accordo sulla raccolta del risparmio postale per il periodo 2027-2030. Il risparmio postale resta centrale nell'offerta del gruppo. Nei nove mesi la raccolta netta è stata negativa per 3,3 miliardi, ma in miglioramento del 41% rispetto a un anno prima.
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