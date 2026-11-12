Poste Italiane, 9 mesi da record e conferma della guidance. Acconto sul dividendo sale a 0,43 euro

Sinergie con TIM confermate

(Teleborsa) - Poste Italiane , colosso italiano delle spedizioni e dei servizi finanziari, chiude i primi nove mesi del 2026 con i migliori risultati della sua storia. I ricavi salgono a 10,2 miliardi di euro, in crescita del 5,4%, con il contributo di tutte le linee di business. Il risultato operativo (EBIT) adjusted raggiunge 2,68 miliardi (+6,6%) e l'utile netto adjusted 1,84 miliardi (+3,8%). Nel terzo trimestre i ricavi si attestano a 3,3 miliardi (+4,5%), l'EBIT adjusted a 910 milioni (+6,3%) e l'utile netto adjusted a 629 milioni (+4,2%).



Tra le divisioni, i Servizi Assicurativi crescono del 10% a 1,5 miliardi di ricavi, con un terzo trimestre a +13%. I Servizi Postepay salgono del 7% a 1,3 miliardi, trainati da pagamenti ed energia. I Servizi Finanziari aumentano del 3,7% a 4,4 miliardi. Il segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione cresce del 5,2% a 3,0 miliardi, ma il suo EBIT adjusted scende a 101 milioni (-26,6%), in linea con la guidance secondo la società.



Le attività finanziarie investite dai clienti raggiungono 614 miliardi, 14 miliardi in più rispetto a fine 2025. La raccolta netta nei prodotti di investimento è di 4,5 miliardi da inizio anno. Sul fronte patrimoniale, il Solvency II ratio di Poste Vita si attesta al 269%, nonostante l'allargamento degli spread e il rialzo dei tassi nel trimestre. Il CET1 ratio di BancoPosta è al 19,5%.



Il gruppo conferma la guidance stand-alone 2026, già rivista al rialzo: EBIT adjusted di 3,4 miliardi e utile netto adjusted di 2,3 miliardi. Le stime non includono il contributo di TIM nel quarto trimestre.



Il CdA ha deliberato un acconto sul dividendo di 0,43 euro per azione, in aumento del 7,5%, che sarà pagato il 25 novembre con stacco il 23 novembre. L'esborso complessivo sale del 32% a 686 milioni, per effetto delle nuove azioni emesse al servizio dell'offerta su TIM.



TIM, di cui Poste detiene circa l'86,95%, è stata consolidata a livello patrimoniale al 30 settembre e lo sarà a conto economico dal 1° ottobre. La leva finanziaria pro-forma resta sotto 1,5 volte. Poste conferma sinergie a regime per almeno 0,7 miliardi: almeno 0,5 miliardi di costi entro il 2028 e oltre 0,2 miliardi di EBIT da maggiori ricavi a partire dal 2029. Il piano industriale del gruppo integrato sarà presentato nel primo trimestre 2027.

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