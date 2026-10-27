TIM, Del Fante (Poste): resterà indipendente ma uscirà dalla Borsa. Delisting entro aprile 2029

(Teleborsa) - "Noi vogliamo che l'azienda rimanga indipendente, anche sotto il nostro controllo, con una sua autonomia gestionale e che sia sufficientemente agile in un settore molto complesso". Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane , Matteo Del Fante, al festival di Moneta, parlando di TIM .



"Le daremo tutto quello che deve dare una capogruppo - ha spiegato - Non resterà quotata, lo abbiamo dichiarato. Adesso siamo arrivati all'87%, abbiamo un paio d'anni per finire l'operazione, spero entro il mio mandato prima dell'aprile del 2029, per arrivare al delisting, quindi avere il 100% di TIM come aziende di Poste.



TIM Brasil "fa un sacco di soldi, produce molta cassa, non è in vendita, non è nemmeno strategico nel disegno descritto, quindi lo useremo in maniera tattica nel corso dei prossimi mesi", ha sottolineato Del Fante.



Del Fante ha spiegato che TIM "è un'azienda che, grazie anche al lavoro fatto negli ultimi anni dall'AD Labriola, è riuscita a diminuire il debito, quindi si è messa in una posizione molto più solida dal punto di vista finanziario; ha vissuto vent'anni di declino, un mercato con un eccesso di competitività, così aperto che abbiamo un prezzo medio meno della metà della media europea".

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