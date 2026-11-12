Poste-TIM, sinergie confermate e primi spazi TIM negli uffici postali entro fine anno

(Teleborsa) - Con i conti dei nove mesi Poste Italiane
ha fatto il primo punto sull'integrazione di TIM
. Il management, sottolinea la società, è concentrato sull'integrazione e sulla definizione del piano industriale del gruppo integrato, che sarà presentato nel primo trimestre 2027
. Poste detiene circa l'86,95% di TIM dopo la chiusura dell'OPAS e gli acquisti successivi. Il gruppo di telecomunicazioni è stato consolidato nello stato patrimoniale al 30 settembre ed entrerà nel conto economico dal 1° ottobre. Dopo il consolidamento, la leva finanziaria pro-forma di Poste resta sotto 1,5 volte.Poste conferma sinergie a regime
per almeno 0,7 miliardi. Almeno 0,5 miliardi arriveranno dai costi entro il 2028; altri 0,2 miliardi di EBIT verranno da ricavi aggiuntivi a partire dal 2029. Sul fronte dei costi, gli interventi principali riguardano l'integrazione delle piattaforme tecnologiche, gli acquisti, la razionalizzazione degli immobili, le funzioni di governance e la gestione di liquidità e funding. Sul fronte dei ricavi, Poste punta sulla vendita incrociata tra le rispettive basi clienti e reti e su un'offerta integrata a imprese e Pubblica Amministrazione nei servizi di connettività, cloud, intelligenza artificiale, cybersecurity e IoT.All'integrazione lavorano circa 200 persone
in nove gruppi di lavoro congiunti. Sul piano commerciale arrivano già i primi risultati. L'offerta TIM Family&Friends, dedicata ai dipendenti di Poste e ai loro familiari e amici e sottoscrivibile in circa 1.000 uffici postali, ha raccolto circa 12 mila contratti in meno di un mese dal lancio di ottobre. TIMVision sarà integrata nell'app "P" di Poste ed entro fine anno apriranno i primi spazi TIM negli uffici postali.
L'integrazione ha prodotto anche un primo progetto rilevante con un cliente esterno
. Poste e TIM Enterprise hanno avviato con Fincantieri
il pilota "Fincantieri Ontology", per sviluppare l'intelligenza artificiale fisica nella cantieristica navale.