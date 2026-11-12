Poste, Del Fante: crescita dividendo continua a rappresentare elemento centrale della strategia

(Teleborsa) - "Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un'altra performance record
sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell'anno, con i migliori risultati di sempre". Così l'amministratore delegato
di Poste Italiane
, Matteo Del Fante
, ha commentato i conti al 30 settembre
.
"Tutte le linee di business hanno contribuito a una solida crescita dei ricavi pari al 5%, a 10,2 miliardi di euro", ha sottolineato Del Fante. L'EBIT adjusted è cresciuto del 7% a quasi 2,7 miliardi, "sostenuto dall'aumento dei ricavi e dalla continua attività di razionalizzazione dei costi", mentre l'utile netto adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi. "Lo slancio commerciale si conferma solido
", ha aggiunto l'AD, ricordando la raccolta netta di 4,5 miliardi da inizio anno, ottenuta "grazie anche all'implementazione del nostro nuovo modello di servizio commerciale". Sulla base di questi risultati, Poste conferma la guidance stand-alone 2026 rivista al rialzo: EBIT adjusted di 3,4 miliardi e utile netto adjusted di 2,3 miliardi.
Sul fronte della remunerazione degli azionisti, Del Fante ha sottolineato che "la crescita del dividendo continua a rappresentare un elemento centrale della nostra strategia
". L'acconto da 0,43 euro per azione, pagato il 25 novembre, cresce del 7,5%. In termini assoluti l'importo complessivo sale del 32% a 686 milioni, "riflettendo l'incremento del numero di azioni a seguito del perfezionamento dell'offerta su TIM
". "Confermiamo il nostro impegno a perseguire, anche in futuro, una politica dei dividendi attrattiva e orientata alla crescita", ha aggiunto.
Passando alle singole attività, l'AD ha spiegato che nel trimestre la corrispondenza e i pacchi hanno beneficiato dell'aumento delle quote di mercato nei pacchi, dell'espansione della logistica integrata e del repricing della corrispondenza. I servizi assicurativi hanno registrato ricavi in crescita del 13% a circa mezzo miliardo, mentre Postepay è cresciuta del 6% grazie a pagamenti ed energia.
Ampio spazio all'integrazione con TIM. "Con TIM ora parte integrante del Gruppo, la nostra attenzione è saldamente rivolta all'esecuzione e alla creazione di valore", ha detto Del Fante. L'obiettivo è unire la rete di Poste alle infrastrutture di TIM "per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall'intelligenza artificiale
". "Il processo di integrazione procede a ritmo sostenuto", ha spiegato, "con circa 200 persone impegnate in nove gruppi di lavoro congiunti, coordinati da una struttura dedicata". L'AD ha confermato sinergie a regime per almeno 0,7 miliardi, "senza impatti derivanti dalla presenza degli azionisti di minoranza di TIM". Ha aggiunto che i primi risultati arrivano già da acquisti, raccolta finanziaria, immobili e iniziative commerciali. "Poste Italiane e TIM, insieme, dispongono della scala, della capillarità e delle tecnologie necessarie per guidare la trasformazione digitale dell'Italia, rafforzando al contempo l'indipendenza tecnologica del Paese", ha affermato.
Infine, Del Fante si è detto "particolarmente orgoglioso" del progetto pilota "Fincantieri Ontology"
, che porta l'intelligenza artificiale fisica nei cantieri navali di Fincantieri
con le tecnologie di Poste e TIM Enterprise. Per l'AD è "un importante riconoscimento della validità delle nostre piattaforme di intelligenza artificiale e di gestione dei dati da parte di un'azienda esterna, leader nel proprio settore".