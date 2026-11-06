Poste Italiane, Del Fante nuovo presidente dell’International Post Corporation

L'AD succede a Tone Wille, sei mesi dopo la sua elezione all'unanimità da parte del CdA di IPC

(Teleborsa) - Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane , ha assunto oggi la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'International Post Corporation (IPC), principale fornitore di servizi del settore postale globale, in occasione della riunione del consiglio svoltasi a Francoforte.



Del Fante, membro del CdA di IPC dal 2017 ed eletto dal Consiglio all'unanimità durante la riunione a Dubrovnik di maggio, succede a Tone Wille, che ha presieduto dal 2022.



Gli altri membri del board sono: Pim Berendsen - CEO di PostNL; Marie-Ange Debon - CEO di La Poste Groupe; Annemarie Garsdhol - CEO di PostNord; Tobias Meyer - CEO di DHL Group; Chris Peeters - CEO di bnode; Guy Pacheco - CEO di CTT Portugal Post; Martin Seidenberg - CEO di International Distribution Services; David Steiner - CEO di USPS; David Walsh - CEO di NZ Post e Holger Winklbauer - CEO di IPC.



Del Fante ha dichiarato: "Ringrazio i miei colleghi del Consiglio di amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato in un momento così importante per il settore postale, caratterizzato dal calo dei volumi della corrispondenza, dalla rapida evoluzione dell'ecommerce e dalla complessità del quadro normativo. In tale contesto, la cooperazione postale globale attraverso IPC svolge un ruolo fondamentale nel supportare gli operatori postali in questa fase di transizione".

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