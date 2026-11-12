Poste, Del Fante: su TIM "ci muoviamo molto velocemente". Dividendi continueranno a crescere

(Teleborsa) - È la prima presentazione dei risultati di Poste Italiane dopo il completamento dell'acquisizione di TIM , e l'AD Matteo Del Fante ha voluto dedicare ampio spazio all'integrazione. Aprendo la conference call con gli analisti, ha colto l'occasione "per dare il benvenuto a tutti i colleghi di TIM, ai professionisti di TIM e agli investitori di TIM in questo entusiasmante percorso che stiamo iniziando insieme".



Partendo dai conti, Del Fante ha parlato di un'altra performance record, trainata da una crescita redditizia in tutte le attività del gruppo. "Questi sono i migliori risultati trimestrali e dei nove mesi della nostra storia", ha detto. Nei nove mesi i ricavi sono cresciuti del 5% a 10,2 miliardi, con il contributo di tutti i business. L'EBIT adjusted è salito del 7% a quasi 2,7 miliardi, grazie alla crescita dei ricavi e alla disciplina sui costi, mentre l'utile netto adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi. Nel terzo trimestre l'EBIT adjusted è stato di circa 910 milioni (+6%) e l'utile adjusted di 629 milioni (+4%).



Il CEO ha sottolineato il forte slancio commerciale nei prodotti finanziari e assicurativi, con una raccolta netta in prodotti di investimento di 4,5 miliardi da inizio anno, anche grazie al nuovo modello di servizio commerciale. Le attività finanziarie della clientela hanno raggiunto 614 miliardi. Il Solvency II ratio resta solido al 269%, già al netto di una remittance del 100% dell'utile alla capogruppo, e secondo Del Fante si è dimostrato molto resiliente all'allargamento degli spread e al rialzo dei tassi.



TIM è stata consolidata nello stato patrimoniale al 30 settembre, con una leva pro-forma inferiore a 1,5 volte l'EBITDA dopo i leasing, mentre il consolidamento del conto economico è partito il 1° ottobre. Poste conferma la guidance stand-alone per il 2026, già rivista al rialzo: 3,4 miliardi di EBIT adjusted e 2,3 miliardi di utile netto adjusted.



"Ora che TIM fa parte del gruppo, ci concentreremo sullo sbloccare il pieno valore di questa combinazione. E ci stiamo muovendo molto velocemente", ha detto Del Fante. L'operazione unisce asset molto complementari: la rete fisica e digitale di Poste, la sua base clienti e la sua piattaforma, insieme alle infrastrutture di connettività e tecnologiche di TIM. Il risultato, secondo il CEO, è una piattaforma di connessione basata sull'intelligenza artificiale senza eguali e un campione tecnologico nazionale.



Il piano di integrazione coinvolge circa 200 persone di Poste e TIM, impegnate in nove gruppi di lavoro congiunti coordinati da un ufficio dedicato. Le sinergie a regime sono confermate in almeno 0,7 miliardi, sulla base di un'analisi dal basso e con dati interni, senza impatti legati agli azionisti di minoranza di TIM. Sui costi, la tabella di marcia prevede almeno 0,5 miliardi di risparmi a regime entro il 2028, con primi risultati già ottenuti su acquisti, funding e immobili. Sui ricavi, l'obiettivo è generare oltre 0,2 miliardi di EBIT da ricavi aggiuntivi a partire dal 2029. Per farlo, Poste aggiungerà i prodotti TIM alla propria piattaforma clienti e guiderà la trasformazione digitale del Paese attraverso intelligenza artificiale, cloud e sovranità dei dati.



La collaborazione commerciale è già partita. L'offerta TIMVision e fibra dedicata a dipendenti, amici e familiari è disponibile negli uffici postali, la prossima settimana TIMVision arriverà nella super app di Poste, e i primi spazi TIM stanno aprendo in alcuni uffici postali di particolare rilievo. "Il management è pienamente concentrato sull'integrazione e sulla preparazione del piano industriale combinato", che sarà presentato al mercato nel primo trimestre del 2027, ha detto il CEO.



Il CdA ha deliberato un acconto sul dividendo di 43 centesimi per azione, in crescita del 7,5%, che sarà pagato il 25 novembre. L'importo complessivo sale del 32% a 686 milioni, per effetto dell'aumento del numero di azioni dopo l'offerta su TIM. Il dividendo per azione, ha ricordato Del Fante, è più che triplicato negli anni, dai 39 centesimi del 2016 agli 1,25 euro dello scorso anno. "Guardando avanti, continueremo a remunerare i nostri azionisti con una politica dei dividendi interessante e in crescita dal 2027 in poi", ha detto, rinviando i dettagli al nuovo piano.

Condividi

```