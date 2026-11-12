Poste, il CFO Greco: dall'aumento dell'IRES in manovra impatto di 40 milioni l'anno

(Teleborsa) - L'effetto principale della manovra sui conti di Poste Italiane sarà l'aumento di 3 punti percentuali dell'IRES, con un impatto stimato di circa 40 milioni di euro all'anno nel 2027 e nel 2028. Lo ha detto il CFO Camillo Greco, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



"Stiamo esaminando nel dettaglio la legge di bilancio, ovviamente, e l'impatto maggiore sul nostro conto economico in prospettiva sarà l'aumento di 3 punti percentuali dell'IRES - ha spiegato Greco - Pensiamo che nel 2027 e nel 2028 potrebbe avere un impatto di circa 40 milioni di euro all'anno".



(Foto: © Piotr Trojanowski / 123RF)

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