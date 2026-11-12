Reply, nei nove mesi ricavi a +9,2% a quasi 2 miliardi. Accelera il terzo trimestre

(Teleborsa) - Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un fatturato consolidato pari a 1.987,9 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai 1.819,8 milioni dello stesso periodo del 2025.



L'EBITDA sale del 5,8% a 354,9 milioni, con un margine del 17,9% contro il 18,4% di un anno prima. Va però considerato che il dato 2025 beneficiava di 17,4 milioni di altri proventi operativi. L'EBIT si attesta a 286,7 milioni (+2%), pari al 14,4% dei ricavi. Sul risultato operativo pesano gli adeguamenti dei debiti per earn-out legati alle acquisizioni, negativi per 13,2 milioni, mentre un anno prima avevano dato un contributo positivo per 16,8 milioni. L'utile ante imposte cresce dell'8,7% a 291,6 milioni, aiutato dal saldo della gestione finanziaria, tornato positivo per 5,1 milioni dai -13 milioni del 2025.



Il terzo trimestre segna un'accelerazione: il fatturato sale del 12,9% a 676 milioni. L'EBITDA cresce dell'8,8% a 121,7 milioni, l'EBIT si attesta a 97,0 milioni e l'utile ante imposte sale del 9,9% a 97,4 milioni.



La posizione finanziaria netta resta positiva per 397,0 milioni, sostanzialmente stabile rispetto ai 402,0 milioni di fine giugno e in calo rispetto ai 467,6 milioni di fine 2025.



Il presidente Mario Rizzante ha sottolineato che i risultati "confermano la solidità di un Gruppo che negli anni ha investito con continuità nelle tecnologie emergenti e nelle persone capaci di trasformarle in soluzioni per le aziende". Secondo Rizzante, con il linguaggio naturale e gli agenti intelligenti l'intelligenza artificiale passa dall'accesso alle informazioni all'esecuzione delle attività, fino ad arrivare alle macchine e ai processi industriali. "È in questa direzione che Reply sta investendo», ha spiegato, citando la Reply Model Factory, le House of Models e le iniziative nell'Agentic AI e nella Physical AI. "La differenza non la farà soltanto la disponibilità delle tecnologie", ha concluso, "ma la capacità di comprenderle, svilupparle e applicarle rapidamente".

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