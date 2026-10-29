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SocGen, utile record di 1,9 miliardi di euro nel terzo trimestre con balzo del trading azionario

Banche, Finanza
SocGen, utile record di 1,9 miliardi di euro nel terzo trimestre con balzo del trading azionario
(Teleborsa) - La banca francese Societe Generale ha registrato ricavi di Gruppo pari a 21,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2026, in crescita del +4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025; un risultato che pone il Gruppo sulla buona strada per superare l'obiettivo 2026 di una crescita superiore al +2%.

Il rapporto costi/ricavi si attesta al 58,8% nei primi nove mesi del 2026, un dato migliore rispetto all'obiettivo 2026 fissato al di sotto del 60%. Il costo del rischio è pari a 27 punti base (bps) nei primi nove mesi del 2026, rientrando nel range previsto per il 2026, compreso tra 25 e 30 bps.

L'utile netto di Gruppo registra un record nei primi nove mesi del 2026, pari a 5,4 miliardi di euro, con un incremento del +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il ROTE si attesta al 12,3% nei primi nove mesi del 2026, un valore che consente di puntare al superamento dell'obiettivo 2026, fissato a circa l'11%.

Nel terzo trimestre del 2026, i ricavi sono cresciuti del +7,8%, a fronte di un lieve aumento dei costi (+0,8%); il rapporto costi/ricavi si è attestato al 57,1%, il costo del rischio a 28 bps, l'utile netto di Gruppo ha raggiunto il livello record di 1,9 miliardi di euro e il ROTE si è attestato al 13,0%.

La banca "ha conseguito ancora una volta risultati trimestrali molto solidi - ha commentato il CEO Slawomir Krupa - Abbiamo registrato un utile netto di Gruppo record, sia per il trimestre che per i primi nove mesi dell'anno. La performance delle nostre attività dimostra la capacità del Gruppo di coniugare crescita, efficienza operativa, gestione del rischio e generazione di capitale. Desidero ringraziare calorosamente tutti i nostri team per il loro impegno nel servire i clienti e nel sostenere la trasformazione del nostro Gruppo. Con la stessa disciplina e determinazione, continueremo a implementare la nostra strategia di crescita redditizia per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2029 e continuare a creare valore sostenibile, trimestre dopo trimestre, per i nostri azionisti, clienti, dipendenti e tutti i nostri stakeholder".

Scendendo nei dettagli, la divisione Global Banking and Investor Solutions ha registrato ricavi pari a 2.777 milioni di euro nel terzo trimestre del 2026, con un incremento del 12,5% rispetto al terzo trimestre del 2025. I ricavi di Global Markets hanno raggiunto 1,7 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026, segnando un aumento significativo del 18,0% rispetto al terzo trimestre del 2025. I ricavi del segmento Equity sono cresciuti nettamente, registrando un +45,9% nel terzo trimestre del 2026 rispetto al terzo trimestre del 2025 e raggiungendo un livello record per il trimestre, superiore a 1,2 miliardi di euro. Il segmento Fixed Income and Currencies ha registrato un calo dei ricavi del 20,6% rispetto al terzo trimestre del 2025, a causa di una minore attività legata ai tassi di interesse.
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