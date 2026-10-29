SocGen, utile record di 1,9 miliardi di euro nel terzo trimestre con balzo del trading azionario

(Teleborsa) - La banca francese Societe Generale ha registrato ricavi di Gruppo pari a 21,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2026, in crescita del +4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025; un risultato che pone il Gruppo sulla buona strada per superare l'obiettivo 2026 di una crescita superiore al +2%.



Il rapporto costi/ricavi si attesta al 58,8% nei primi nove mesi del 2026, un dato migliore rispetto all'obiettivo 2026 fissato al di sotto del 60%. Il costo del rischio è pari a 27 punti base (bps) nei primi nove mesi del 2026, rientrando nel range previsto per il 2026, compreso tra 25 e 30 bps.



L'utile netto di Gruppo registra un record nei primi nove mesi del 2026, pari a 5,4 miliardi di euro, con un incremento del +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il ROTE si attesta al 12,3% nei primi nove mesi del 2026, un valore che consente di puntare al superamento dell'obiettivo 2026, fissato a circa l'11%.



Nel terzo trimestre del 2026, i ricavi sono cresciuti del +7,8%, a fronte di un lieve aumento dei costi (+0,8%); il rapporto costi/ricavi si è attestato al 57,1%, il costo del rischio a 28 bps, l'utile netto di Gruppo ha raggiunto il livello record di 1,9 miliardi di euro e il ROTE si è attestato al 13,0%.



La banca "ha conseguito ancora una volta risultati trimestrali molto solidi - ha commentato il CEO Slawomir Krupa - Abbiamo registrato un utile netto di Gruppo record, sia per il trimestre che per i primi nove mesi dell'anno. La performance delle nostre attività dimostra la capacità del Gruppo di coniugare crescita, efficienza operativa, gestione del rischio e generazione di capitale. Desidero ringraziare calorosamente tutti i nostri team per il loro impegno nel servire i clienti e nel sostenere la trasformazione del nostro Gruppo. Con la stessa disciplina e determinazione, continueremo a implementare la nostra strategia di crescita redditizia per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2029 e continuare a creare valore sostenibile, trimestre dopo trimestre, per i nostri azionisti, clienti, dipendenti e tutti i nostri stakeholder".



Scendendo nei dettagli, la divisione Global Banking and Investor Solutions ha registrato ricavi pari a 2.777 milioni di euro nel terzo trimestre del 2026, con un incremento del 12,5% rispetto al terzo trimestre del 2025. I ricavi di Global Markets hanno raggiunto 1,7 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2026, segnando un aumento significativo del 18,0% rispetto al terzo trimestre del 2025. I ricavi del segmento Equity sono cresciuti nettamente, registrando un +45,9% nel terzo trimestre del 2026 rispetto al terzo trimestre del 2025 e raggiungendo un livello record per il trimestre, superiore a 1,2 miliardi di euro. Il segmento Fixed Income and Currencies ha registrato un calo dei ricavi del 20,6% rispetto al terzo trimestre del 2025, a causa di una minore attività legata ai tassi di interesse.

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