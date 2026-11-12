Siemens alza gli obiettivi di crescita: ricavi comparabili fino a +11% nel 2027

Ordini record a 108 miliardi nel 2026 e proposto aumento dividendo a 5,50 euro

(Teleborsa) - Siemens ha alzato i propri obiettivi di crescita a medio termine dopo aver registrato un volume record di ordini nell'anno fiscale 2026, trainato dalla domanda di data center, intelligenza artificiale industriale e automazione di fabbrica.



Per l'anno fiscale 2027 il gruppo ingegneristico tedesco ha annunciato di attendersi una crescita dei ricavi comparabili fino all'11%, un incremento rispetto alla precedente previsione massima del 9%. Nel dettaglio, l'azienda stima una crescita fino al 12% per la business line Digital Industries, fino al 13% per Smart Infrastructure e fino all'8% per Mobility.



Nell'anno conclusosi a settembre, i ricavi sono aumentati dell'8%, raggiungendo gli 83,4 miliardi di euro. La crescita è sostenuta da una solida domanda in tutte e tre le divisioni del gruppo. In dettaglio, la divisione Smart Infrastructure, dedicata ai prodotti elettrici, ha visto un balzo del 40% negli ordini, beneficiando della forte domanda di data center negli Stati Uniti e in Europa. La divisione Digital Industries è riuscita a migliorare il proprio margine, portandolo al 20,9%, grazie a una maggiore domanda di automazione e alla crescita nel settore del software industriale, inclusa l'offerta dedicata alla progettazione di chip. La divisione Mobility, dedicata alla produzione di treni, ha registrato un record trimestrale di ordini in seguito all'aggiudicazione di diverse importanti commesse ferroviarie, tra cui un contratto da 2,4 miliardi di euro per treni ad alta velocità in Germania.



Gli ordini hanno registrato un'impennata del 25% su base comparabile, toccando la cifra record di 108 miliardi di euro e portando il portafoglio ordini di Siemens a 143 miliardi.



L'utile netto è stato pari a 9,5 miliardi di euro, risultando inferiore ai 10,4 miliardi dell'esercizio 2025 (cifra che includeva una plusvalenza di 2,1 miliardi derivante dalla vendita di Innomotics). L'utile per azione (EPS) base corrispondente è stato pari a 10,94 euro. L'EPS pre PPA (al netto degli effetti dell'allocazione del prezzo di acquisto) è stato pari a 11,76 euro, superando così la guidance di Siemens che, dopo il terzo trimestre, era stata rivista al rialzo in un intervallo compreso tra 11,20 e 11,50 euro. Il free cash flow del Gruppo è aumentato significativamente, raggiungendo il livello record di 12,1 miliardi nell'esercizio 2026



Alla luce di questi risultati il gruppo ha proposto un aumento del dividendo a 5,50 euro per azione, rispetto ai 5,35 euro dell'anno precedente.

Condividi

```