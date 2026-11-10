SYS-DAT acquista il 60% del capitale di Soluzione 1: terzo M&A del 2026

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore ICT, ha acquisito il 60% del capitale sociale di Soluzione 1, società italiana con sede in provincia di Bergamo specializzata nella digitalizzazione dei processi aziendali per medie e grandi imprese. Gli accordi attribuiscono una opzione put a favore del venditore e una opzione call a favore di SYS-DAT sul restante 40% del capitale di Soluzione 1 esercitabile dopo l'approvazione del bilancio di esercizio di Soluzione 1 al 31 dicembre 2029 ed entro il 30 aprile 2030.



Fondata nel 2005 e con sede a Ghisalba (BG), Soluzione 1 è un'azienda che, insieme alla controllata Caplab, con sede a Milano e detenuta all'80%, offre a diversi mercati le seguenti soluzioni enterprise digitali e proprietarie: Smartilio, piattaforma SaaS di Mobile Device Management (MDM) per configurare, monitorare e controllare le flotte di dispositivi; Servicepay, soluzione flessibile per la gestione dei pagamenti digitali nel retail; Praticko, suite in cloud per il ticketing elettronico del Trasporto Pubblico Locale; e Tetrix Suite, soluzione software che offre un WMS e un TMS avanzato e modulare per l'ottimizzazione logistica dei magazzini.



L'acquisizione di Soluzione 1, terza acquisizione del 2026 per la società, riveste un'importanza rilevante poiché permette di entrare in nuovi mercati e soluzioni verticali. Il prezzo della compravendita non è stato comunicato.



Per l'esercizio 2026, Soluzione 1 e Caplab prevedono ricavi totali pari a circa 3,5 milioni di euro, con un EBITDA di circa 0,3 milioni di euro e una PFN positiva di circa 1,0 milione di euro.



"L'acquisizione di Soluzione 1 e della sua controllata Caplab rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di crescita e posizionamento nell'ambito della digital transformation - ha commentato l'AD Matteo Neuroni - L'eccellenza delle loro soluzioni proprietarie, in particolare nei settori verticali del retail, della GDO e della logistica e della mobilità, si integra perfettamente con la nostra offerta".

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