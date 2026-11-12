Telefonica taglia le previsioni sui ricavi per il 2026

(Teleborsa) - Telefonica ha ridotto le proprie previsioni sui ricavi, citando vendite di dispositivi mobili più deboli, e ha contemporaneamente alzato le stime sull'utile.



Secondo il resoconto trimestrale pubblicato giovedì, l'operatore spagnolo prevede ora per l'intero anno una crescita dei ricavi compresa tra l'1% e l'1,5%, in calo rispetto al precedente intervallo dell'1,5%-2,5%. Le previsioni per l'EBITDA rettificato sono state invece riviste al rialzo, attestandosi su una crescita "leggermente superiore al 2,5%", ovvero il limite massimo del range precedentemente indicato.



Sui ricavi ha pesato la performance in Germania, dove nel terzo trimestre si è registrato un calo del 2,9%; tuttavia, tale flessione si è "visibilmente ridotta" grazie all'attenuarsi di alcune difficoltà di mercato. Anche il margine EBITDA in Germania è sceso, a causa dell'aumento dei costi di marketing e di roaming. La filiale tedesca rappresenta un freno per i risultati del gruppo già da diversi trimestri; per questo, il management sta pianificando una ristrutturazione di alcune attività, che include la vendita di due call center.



La Spagna, principale unità di Telefónica, ha continuato a crescere, segnando il miglior EBITDA rettificato dell'ultimo decennio, con un incremento del 2,6%. Il risultato è stato sostenuto, in parte, dalla capacità dell'azienda di aumentare i prezzi dei pacchetti di servizi offerti ai clienti: il ricavo medio per utente (ARPU) ha raggiunto i 90,4 euro (100 dollari), un dato trainato in larga misura dall'offerta di trasmissioni calcistiche.



Nel terzo trimestre, il gruppo Telefonica ha registrato ricavi per 8,4 miliardi di euro, in crescita del 4,8%, l'EBITDA rettificato è salito a 3,08 miliardi di euro, segnando un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente. L'utile netto rettificato da continuing operations si è attestato a 629 milioni, in calo dell'1%.

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