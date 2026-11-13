Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Contenuto ribasso per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 176,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 177,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,28.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)