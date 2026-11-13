Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Contenuto ribasso per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 176,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 177,09. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,28.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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