Banche e assicurazioni ben capitalizzate, tornano gli afflussi nei fondi. Bankitalia: rischi contenuti

Il Rapporto sulla stabilità finanziaria

(Teleborsa) - Il sistema finanziario italiano resta solido, ma il contesto si fa più difficile. È il quadro che emerge dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre della Banca d'Italia, secondo cui il sistema bancario "resta contraddistinto da alti livelli di patrimonializzazione e di redditività, nonché da una buona qualità del credito", mentre anche il settore assicurativo "presenta una elevata solvibilità e una redditività in miglioramento".



Banche: capitale e utili elevati, attenzione all'energia



A giugno il CET1 ratio dell'intero sistema bancario era pari al 15,5%, in lieve calo dal 15,7% di fine 2025 per la crescita degli attivi ponderati per il rischio, legata soprattutto all'aumento dei prestiti. La redditività si mantiene alta: nel primo semestre il ROE, al netto delle componenti straordinarie, si è attestato al 14,4%, dal 14,8% di un anno prima, sostenuto dalle commissioni e in misura minore dal margine di interesse. La redditività attesa delle banche italiane quotate, osserva Via Nazionale, "resta elevata e superiore a quella dei principali intermediari dell'area dell'euro".



Anche la qualità del credito è buona: il tasso di deterioramento dei prestiti è sceso allo 0,9% e l'incidenza dei crediti deteriorati netti è all'1,4%. In prospettiva, però, "i rincari energetici e l'aumento dei tassi di interesse potrebbero tuttavia ridurre la capacità delle imprese di far fronte al rimborso dei finanziamenti, causando un deterioramento della qualità del credito". Secondo le proiezioni della Banca d'Italia, il tasso di deterioramento dei prestiti alle imprese salirebbe dal 2,1% di quest'anno al 2,3% nel 2027, e al 2,5% nello scenario avverso.



Crescono anche i rischi di mercato e di tasso, ma con effetti limitati sul patrimonio. Se le banche dovessero vendere prima della scadenza i titoli valutati al costo ammortizzato, le perdite potenziali sono stimate in 107 punti base di CET1, al netto delle coperture. Per la Banca d'Italia, infine, l'intelligenza artificiale "può portare significativi benefici, ma al contempo amplifica i rischi cibernetici e operativi".



Assicurazioni: solvibilità alta, ma tornano le minusvalenze



Per le compagnie i rischi restano "sostanzialmente stabili". A giugno l'indice di solvibilità medio era al 276%, sopra la media europea del 252%, e dal 2027 dovrebbe salire ancora con la revisione di Solvency II. Secondo le stime dell'Ivass, la riforma libererebbe circa 5 miliardi di capitale e aumenterebbe di 10 punti l'indice di solvibilità. Nel primo semestre il ROE del settore è salito all'11%.



L'aumento dei tassi, però, sta pesando sui portafogli. Nella seconda metà dell'anno le minusvalenze nette non realizzate sono tornate a crescere fino a 31 miliardi a fine settembre, contro i 2 miliardi di giugno. È un incremento che, avverte Via Nazionale, "potrebbe incidere negativamente sulla redditività". La liquidità resta buona, con i riscatti nel ramo vita in lieve calo rispetto ai premi.



Risparmio gestito: tornano gli afflussi



Nel secondo e nel terzo trimestre la raccolta netta del risparmio gestito italiano "è tornata positiva, dopo i deflussi seguiti all'avvio del conflitto in Medio Oriente". Da aprile i fondi aperti dei gruppi italiani hanno raccolto 15,1 miliardi, con un patrimonio salito del 7,1% a 724 miliardi. Quasi tutti i flussi netti sono arrivati dai cosiddetti fondi a finestra, che secondo la Banca d'Italia scoraggiano i rimborsi anticipati ma comportano "costi in media più elevati per i sottoscrittori". I fondi ESG hanno invece subito deflussi.



I rischi restano moderati: la liquidità dei fondi aperti "non presenta vulnerabilità" e quelli più esposti a forti richieste di rimborso pesano circa il 2,6% del patrimonio complessivo. Sul private credit, che a livello globale ha mostrato tensioni soprattutto negli Stati Uniti, la Banca d'Italia giudica i rischi in Italia "limitati", ma segnala le "perduranti lacune informative" sulle interconnessioni tra fondi e banche.

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