Private credit, Bankitalia: crescono i legami con le banche, ma restano "rilevanti lacune informative"

In Italia i rischi sono limitati

(Teleborsa) - La crescita del private credit, cioè dei fondi che prestano direttamente alle imprese al di fuori del circuito bancario, offre alle aziende una fonte di finanziamento alternativa ma crea anche nuovi canali di trasmissione degli shock. È l'allarme lanciato dalla Banca d'Italia in un riquadro del Rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre. Lo sviluppo del comparto, si legge, "ha anche intensificato i legami tra fondi, banche e altri intermediari". La valutazione e la gestione dei rischi che ne derivano "sono rese più complesse dalla scarsa trasparenza che caratterizza il comparto e dalle persistenti lacune informative".



Un mercato da 2.000 miliardi



Negli ultimi anni i fondi di private credit hanno registrato una rapida espansione, raggiungendo circa 2.000 miliardi di dollari alla fine del 2025. La crescita è avvenuta soprattutto negli Stati Uniti, ma sono aumentati in modo significativo anche i finanziamenti alle imprese europee. In Italia il settore resta di dimensioni contenute: negli ultimi tre anni oltre l'80% dei finanziamenti di questo tipo alle imprese italiane, pari a circa 15 miliardi di euro, è arrivato da intermediari esteri.



I fondi di private credit, spiega Via Nazionale, "tendono a finanziare segmenti nei quali le banche sono meno attive, in particolare quelli relativi alle imprese più rischiose e innovative". La crescita del comparto porta con sé però potenziali vulnerabilità, emerse negli ultimi mesi con i fallimenti di alcuni prenditori statunitensi e con l'elevata esposizione dei fondi verso le imprese del settore informatico, "potenzialmente penalizzate dalla diffusione dell'intelligenza artificiale". Nel corpo del Rapporto la Banca d'Italia ricorda che i timori sulla qualità dei prestiti e sulle valutazioni hanno provocato un forte aumento delle richieste di rimborso dai fondi semiliquidi, soprattutto statunitensi. Le tensioni sono state assorbite senza vendite forzate e nel terzo trimestre le richieste si sono gradualmente attenuate, pur restando elevate per alcuni veicoli.



I canali di contagio verso le banche



In caso di instabilità nel private credit, avverte il Rapporto, "i rischi possono trasmettersi ad altri intermediari finanziari, in particolare alle banche". I legami sono di diverso tipo. Le banche finanziano direttamente fondi, gestori o società veicolo, oppure acquistano tranche di obbligazioni garantite da prestiti (CLO). La Banca d'Italia osserva che il finanziamento attraverso veicoli consente alle banche di esporsi verso un portafoglio di imprese "con un assorbimento di capitale significativamente inferiore rispetto al prestito diretto". Inoltre, quando una banca presta a un'impresa che riceve credito anche da un fondo, l'esposizione verso quella stessa azienda può essere doppia: diretta, attraverso il prestito, e indiretta, se la banca finanzia anche il fondo. Il legame può operare anche in senso inverso, quando le banche trasferiscono il rischio di credito dei propri prestiti a investitori non bancari attraverso le cartolarizzazioni sintetiche.



Secondo le stime disponibili, le esposizioni dirette delle banche dell'area dell'euro verso i fondi di private credit sono in crescita e alla fine del 2024 avevano raggiunto 60-70 miliardi di euro. Sono concentrate su pochi grandi intermediari e consistono in larga parte in finanziamenti a veicoli. Le esposizioni delle banche italiane sono "nel complesso contenute" e riguardano soprattutto investimenti in CLO.



Il nodo della trasparenza



Queste stime, però, offrono solo "una rappresentazione parziale dei legami complessivi". Nonostante le iniziative internazionali, avverte la Banca d'Italia, "permangono infatti rilevanti lacune informative sulla leva finanziaria e sulle interconnessioni lungo l'intera catena di intermediazione, incluse le esposizioni verso debitori comuni e i legami con gestori esteri". A complicare il quadro c'è la frammentazione delle regole tra i diversi Paesi, che "riduce ulteriormente la trasparenza e può favorire fenomeni di arbitraggio regolamentare".



In Italia rischi limitati



Sul fronte domestico la valutazione è più tranquilla: "In Italia i rischi del private credit sono limitati". I fondi italiani acquistano soprattutto crediti originati da altri, per lo più deteriorati e in particolare inadempienze probabili, e sono fondi chiusi. Il loro patrimonio ha continuato a crescere, fino a 20 miliardi, circa un terzo del totale dei fondi alternativi mobiliari.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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