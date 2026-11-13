Banche, Meloni risponde a Messina: contributo in manovra è "una scelta di giustizia"

(Teleborsa) - "Mi dispiace che si considerino misure sudamericane
, penso che invece non lo siano. Cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
, a margine della Comunità politica europea, ha replicato all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina
, che in audizione aveva definito "formula sudamericana" il differimento dei crediti del Superbonus
.
Meloni, che avrebbe preferito "arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati", ha difeso il contributo da 5 miliardi
chiesto al settore finanziario: "Ci rendiamo tutti conto delle difficoltà che questa congiuntura rappresenta per molti cittadini italiani. Allo stesso tempo ci sono realtà che sono andate bene in questi anni, anche grazie ai provvedimenti del governo e a una stabilità
che l'Italia ha garantito".
In serata fonti di Palazzo Chigi, dopo alcune interlocuzioni con la banca, parlano di "fraintendimento": la presidente del Consiglio aveva inteso la domanda dei cronisti come una critica all'intera manovra sul settore bancario
e non alla rimodulazione dei crediti d'imposta del bonus edilizio, per la quale si sta lavorando ad alcune modifiche. Altrimenti, spiegano, non avrebbe parlato di "giustizia" ma di "una specifica scelta politica
".La posizione di Giorgetti e Banca d'Italia
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
ha commentato: "Accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico la politica asburgica di questi quattro anni." Bankitalia, in audizione, ha osservato
che il maggior prelievo "incide su comparti che presentano condizioni reddituali e patrimoniali solide", ma che "modifiche frequenti o inattese della tassazione accrescono l'incertezza e condizionano le scelte di investimento degli operatori".Le accuse di Messina
Messina, in audizione alla commissione d'inchiesta sul sistema bancario, ha definito le norme "non coerenti con la Costituzione"
e il differimento dei crediti del Superbonus
una "formula sudamericana", con "lo spettro delle ristrutturazioni del debito e del default". Ha rivendicato di essere stato "il promotore" dell'accordo triennale dell'anno scorso, per cui "ci ho messo la faccia" davanti agli investitori internazionali, avvertendo che "oggi questa cosa non verrà più tollerata". Ha ricordato che Intesa paga oltre 5,2 miliardi di imposte
, lamentato la mancanza di confronto sul metodo e chiesto "rispetto": "Aiutateci ad aiutare il Paese".