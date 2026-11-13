Manovra promossa o bocciata? Da Corte dei Conti a Bankitalia, giudizi e rilievi

(Teleborsa) - Legge di bilancio
al centro della settimana
che sta per concludersi: lo scorso lunedì ha, infatti, preso il via la raffica di audizioni
davanti alle commissioni Bilancio riunite: primo giorno dedicato alle associazioni,
a seguire le principali istituzioni economiche e finanziarie – dalla Banca d’Italia all’Istat, passando per Upb e Corte dei Conti
ma anche enti territoriali, sindacati, Confindustria insieme alle altre associazioni imprenditoriali.
Alla fine del "giro"
- chiuso ieri dal Ministro Giorgetti -
il semaforo è arancione tendente al rosso:
molti i rilievi e le perplessità
con il Governo,
alle prese con la solita coperta corta,
chiamato a correggere
il tiro.
Corte dei Conti: "Nel complesso prudente", ma solo 30% delle maggiori entrate è strutturale"
È "una manovra, nel complesso, prudente", ma con "un impatto asimmetrico" sulla liquidità delle imprese: i benefici "si concentreranno nel 2028", il giudizio della Corte dei Conti.
Il ddl di bilancio "presenta un impatto espansivo rispetto al tendenziale di poco meno di 30 miliardi" nel triennio 2027-2029, "una dimensione significativamente superiore a quella generata dalla manovra precedente",
che valeva poco meno di 14 miliardi. Il maggiore indebitamento netto è di 12,6 miliardi nel 2027, 13,7 nel 2028 e 3,7 nel 2029, con il deficit al 3,4% e al 3,2% del Pil nel biennio e al 2,3% nel 2029.
Istat: misure per 26 miliardi di euro, deficit al 3,4% del PIL
Con riferimento al 2027, la manovra ammonta a circa 26 miliardi di euro (24 miliardi circa al netto degli effetti riflessi) tra nuove misure e rifinanziamenti di fondi e spese vigenti, ha sottolineato Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat in audizione s
piegando che l' indebitamento netto raggiunge il 3,4% del Pil dal 2,9% tendenziale,
sfruttando la flessibilità concessa con l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale che consente un extradeficit legato a interventi per la sicurezza nazionale e per la transizione energetica"."Con l'inclusione nell'extradeficit di circa 3,4 miliardi
relativi a misure già presenti nel bilancio a legislazione vigente - ha aggiunto - il governo ha inoltre liberato risorse aggiuntive per altri interventi. Al netto delle misure rientranti nella flessibilità
, la manovra ha un impatto sostanzialmente nullo sull'indebitamento netto, che si manterrebbe quindi in linea con il livello tendenziale al di sotto del 3%".
UPB: Manca visione strutturale. Criticità per Irpef, sanità e coperture
Per l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) - presieduto da Lilia Cavallari - la Manovra 2027 "è tutta protesta ad assicurare la stabilità dei conti, in coerenza cn le regole europee, ma si fonda su interventi contingenti e frammentati c
he rischiano di esaurire gli spazi di bilancio, lasciando irrisolti i nodi strutturali dell’economia italiana".
Quanto alla dispersione delle misure "rende meno riconoscibili le priorità dell'intervento pubblico, mentre lo stimolo alla crescita è affidato all'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale.
Ne emerge che sono necessari una riforma fiscale organica, la definizione di priorità di medio periodo, coperture stabili e meccanismi sistematici di valutazione e monitoraggio".
Bankitalia, aggravio su banche e assicurazioni rischio freno investimenti
"Nel suo insieme, stimiamo che la legge di bilancio aumenti il reddito disponibile delle famiglie, ancorché in modo contenuto, e in misura leggermente maggiore
per le famiglie con reddito medio-basso
. Allo stesso tempo, essa accresce la complessità del regime di tassazione delle persone fisiche: riduce la base imponibile dell'Irpef e aumenta il numero delle aliquote. Introduce inoltre ulteriori regimi differenziati".
Così Andrea Brandolini, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, in Audizione sulla Manovra sottolineando che "i principali fattori di incertezza sono di origine globale
e riflettono l'imprevedibilità dell'evolversi della situazione geopolitica e le vulnerabilità esistenti sui mercati finanziari. I rischi sono orientati prevalentemente al ribasso per la crescita e al rialzo per l'inflazione".
Bankitalia sottolinea anche come l'aumento dell’imposizione fiscale per le banche e le assicurazioni
"rappresenti lo strumento discrezionale di copertura più consistente del disegno di legge: l’insieme delle misure ridurrebbe l’indebitamento netto di 4,4 miliardi nel 2027, 2,5 nel 2028, poco meno di 0,8 nel 2029", prosegue elencando misure che "nel complesso, determinano un aggravio per gli intermediari creditizi e le imprese di assicurazione, dopo gli interventi che li avevano interessati lo scorso anno.
L'affondo di Messina, la replica di Meloni
E, nella giornata di ieri, è arrivato anche l'affondo dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
"È inutile che andiamo a fare delle liti su delle cose che portano un valore di brevissimo termine", ha detto. Secondo l'AD, quelle norme peraltro non sono conformi "a quello che già era stato concordato nel passato" e porteranno a contrapposizioni "addirittura fino alla Corte Costituzionale".
"Quello che viene proposto non è coerente con la Costituzione. È una cosa incredibile quello che sta scritto nella manovra",
ha aggiunto"Mi dispiace che si considerino misure sudamericane,
penso che invece non lo siano. Cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia”
, aveva detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni,
a margine della Comunità politica europea, replicando all’Ad di Intesa Sanpaolo Messina, che in audizione aveva definito “formula sudamericana”
il differimento dei crediti del Superbonus.E il "fraintedimento"
In serata fonti di Palazzo Chigi,
dopo alcune interlocuzioni con la banca, parlano di “fraintendimento”
: la presidente del Consiglio aveva inteso la domanda dei cronisti come una critica all’intera manovra sul settore bancario e non alla rimodulazione dei crediti d’imposta del bonus edilizio, per la quale si sta lavorando ad alcune modifiche. Altrimenti, spiegano, non avrebbe parlato di “giustizia” ma di “una specifica scelta politica“.