Manovra sotto assedio, banche alzano il muro

Verso un nuovo vertice di maggioranza

(Teleborsa) - Da un lato le coperture, poche, dall'altro le misure da difendere. Nel mezzo la necessità di trovare il punto di sintesi mentre la tensione sale e le distanze restano. Non a caso si rende necessario un confronto tra i leader con Antonio Tajani e Matteo Salvini che chiedono un vertice a Giorgia Meloni, che potrebbe riunire gli alleati già nelle prossime ore, prima di volare a Dublino per il vertice informale Ue.



Manovra sotto assedio, banche alzano il muro



Ad alzare ulteriormente la temperatura, già alta, l'affondo delle banche: il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, si presenta davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato "presentando" un conto da 22 miliardi e mettendo nel miro una manovra che solleva "forti dubbi di costituzionalità". Insomma, una bocciatura senza troppi giri di parole.



Verso nuovo vertice di maggioranza



L'associazione mette nero su bianco il peso delle ultime tre leggi di Bilancio sugli istituti, 7 miliardi soltanto nel 2027, fino a evocare una "ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato" per la stretta sui crediti del Superbonus. La strada del Mef è obbligata: tenere stretti i cordoni della borsa, nel segno della "prudenza" che il Ministro Giancarlo Giorgetti va predicando senza sosta anche per uscire dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Ma qualche "correttivo minimo" dal governo arriverà.



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