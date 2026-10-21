Milano 11:03
49.158 +0,18%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 11:03
10.720 -0,12%
Francoforte 11:03
25.347 +0,17%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,20%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.655,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,20%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,20% e archivia la seduta a 23.655,82 punti.
Condividi
```