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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,20%
L'Indice Hang Seng chiude a 23.655,82 punti
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21 ottobre 2026 - 10.25
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In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,20% e archivia la seduta a 23.655,82 punti.
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