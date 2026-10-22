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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 3,97%

L'Indice Hang Seng chiude a 22.919,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 3,97%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 3,97% e archivia la seduta a 22.919,11 punti.
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