Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 18:58
27.829 -1,63%
Dow Jones 18:58
52.243 -0,10%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.858,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,1%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 51.858,51 punti.
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