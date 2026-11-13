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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,1%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,1%)
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.858,51 punti
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Finanza
13 novembre 2026 - 17.39
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Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 51.858,51 punti.
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