Milano 9:44
49.515 -0,23%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:44
10.661 -0,24%
25.561 -0,12%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,3%)

Il FTSE MIB prende il via a 49.778,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,3%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,3%, a quota 49.778,35 in apertura.
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