Milano 10:25
51.754 -0,10%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 10:25
10.880 +0,15%
Francoforte 10:25
26.731 -0,15%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,07% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 51.774,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,07% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,07% alle 10:30 e scambia a 51.774,36 punti.
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