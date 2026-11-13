Borse europee prudenti, il dollaro si rafforza su attese rialzi tassi Fed

Gli investitori guardano alle possibili ripercussioni dell'uscita di Jensen Huang da Nvidia

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.



Listini vicini ai record

Le Borse europee si mantengono comunque vicino ai massimi storici, dopo una settimana caratterizzata dalle notizie sulle presunte relazioni tra il CEO di Nvidia, Jensen Huang, e una donna d'affari cinese sospettata di essere una spia. Huang ha lasciato la guida del colosso americano dei semiconduttori la vigilia. La sua uscita potrebbe avere conseguenze rilevanti sulle politiche statunitensi di esportazione dei chip e sul più ampio ecosistema dell'intelligenza artificiale, considerando il suo impegno a preservare l'accesso al mercato cinese e i suoi stretti rapporti con il presidente Donald Trump.



Disservizi Microsoft, rallentamenti per i mercati

A influenzare la giornata anche i problemi tecnici segnalati da Microsoft , che hanno interessato Outlook, Teams e Copilot.



I disservizi hanno provocato interruzioni operative presso alcune società di trading e ritardi nella pubblicazione dei risultati aziendali.



Dollaro ai massimi da 19 mesi: aumentano le scommesse sui tassi Fed

Sul mercato valutario, il dollaro si è rafforzato, portandosi vicino ai massimi degli ultimi 19 mesi, sostenuto dalle crescenti aspettative di una stretta monetaria più aggressiva da parte della Federal Reserve.



Gli investitori stanno infatti aumentando le scommesse sulla possibilità che la banca centrale statunitense proceda a un rialzo dei tassi di 50 punti base già il prossimo mese.



In questo contesto, i rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti, con il titolo biennale ai massimi da un mese. In Europa, i rendimenti obbligazionari hanno seguito la stessa direzione: il decennale tedesco si è attestato al 3,3668%.



L'euro è sostanzialmente stabile a 1,1054 dollari.



Petrolio in calo, pesa l'incertezza geopolitica in Medio Oriente

Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio si avviavano a registrare la seconda flessione settimanale consecutiva.



La settimana è stata caratterizzata da forti oscillazioni: alle iniziali speranze di un riavvicinamento diplomatico nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono contrapposti gli attacchi alle infrastrutture saudite da parte degli Houthi, sostenuti da Teheran, e le aggressioni contro le petroliere in transito nel Golfo.



La combinazione tra tensioni geopolitiche, prospettive sui tassi d'interesse e andamento dell'inflazione continua dunque a rappresentare uno dei principali fattori di condizionamento per i mercati finanziari internazionali.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.



Tra le principali Borse europee ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi , che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 54.656 punti, sui livelli della vigilia.



Migliori e peggiori Blue Chip di Piazza Affari



Buoni spunti su STMicroelectronics , che mostra un ampio vantaggio dell'1,77%.



Ben impostata Brunello Cucinelli , che mostra un incremento dell'1,60%.



Tonica ENI che evidenzia un bel vantaggio dell'1,59%.



In luce Banco BPM , con un ampio progresso dell'1,57%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri , che ottiene -2,90%.



Sotto pressione Generali Assicurazioni , che accusa un calo dell'1,60%.



Fiacca Prysmian , che mostra un piccolo decremento dell'1,09%.



Discesa modesta per Nexi , che cede un piccolo -0,89%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap



Cembre (+9,69%), TXT E-solutions (+4,50%), SOL (+2,99%) e ERG (+2,30%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus , che continua la seduta con -5,88%.



Lettera su Moltiply Group , che registra un importante calo del 5,33%.



Scivola Reply , con un netto svantaggio del 2,95%.



In rosso Alerion Clean Power , che evidenzia un deciso ribasso del 2,56%.

Condividi

```