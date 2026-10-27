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Borse europee in rialzo ad eccezione di Londra che soffre il tonfo di HSBC

Scendono le quotazioni petrolifere

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rialzo ad eccezione di Londra che soffre il tonfo di HSBC
(Teleborsa) - Le Borse europee recuperano le perdite iniziali e mostrano rialzi nel pomeriggio, anche grazie all'apertura in verde di Wall Street, ad eccezione della Borsa di Londra penalizzata dal tonfo di HSBC dopo una trimestrale inferiore alle attese. È in calo il petrolio, grazie alle speranze di una ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, mentre i rendimenti governativi si muovono all'interno di intervalli contenuti, riflettendo l'approccio attendista degli investitori in vista delle riunioni di Fed e BCE.

Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti gli ordinativi di beni durevoli sono aumentati dell'1,8% m/m a settembre, dopo il +0,1% di agosto, mentre al netto dei trasporti la crescita si è attestata allo 0,5% m/m. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, l'indice FHFA dei prezzi delle abitazioni è aumentato dello 0,3% m/m ad agosto, leggermente sopra le attese, mentre i permessi di costruzione di settembre sono rimasti sostanzialmente invariati a 1,398 milioni di unità annualizzate (-0,4% m/m).

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,25%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,33%) si attesta su 100,4 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,50%.

Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,71%, calo deciso per Londra, che segna un -0,79%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,72%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% sul FTSE MIB, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.117 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,79%); con analoga direzione, positivo il FTSE Italia Star (+1,22%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 6,02%. Ben comprata Prysmian, che segna un forte rialzo del 2,77%. Snam avanza del 2,54%. Si muove in territorio positivo Banco BPM, mostrando un incremento del 2,52%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -2,84%. Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell'1,78%. Tentenna Lottomatica, che cede l'1,44%. Sostanzialmente debole Avio, che registra una flessione dell'1,02%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Carel Industries (+4,47%), Danieli (+3,08%), Technogym (+2,58%) e Reply (+2,47%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BF, che prosegue le contrattazioni a -2,76%. Soffre Juventus, che evidenzia una perdita del 2,34%. Preda dei venditori SOL, con un decremento dell'1,84%. Si concentrano le vendite su Moltiply Group, che soffre un calo dell'1,77%.

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