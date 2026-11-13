Milano 10:26
51.761 -0,09%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 10:26
10.880 +0,15%
Francoforte 10:26
26.737 -0,13%

Crolla a Madrid Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Madrid Acciona Energia
Si muove in perdita il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,87% sui valori precedenti.
Condividi
```