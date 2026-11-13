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Crolla a Madrid Acciona Energia
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Si muove in perdita il
produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,87% sui valori precedenti.
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