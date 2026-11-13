Madrid: prevalgono le vendite su Acciona Energia

(Teleborsa) - A picco il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta un pessimo -4,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Acciona Energia . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,35 Euro. Primo supporto visto a 20,35. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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