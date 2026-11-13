Madrid: prevalgono le vendite su Acciona Energia
(Teleborsa) - A picco il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta un pessimo -4,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Acciona Energia. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,35 Euro. Primo supporto visto a 20,35. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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