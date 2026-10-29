Madrid: brillante l'andamento di Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che avanza bene del 2,04%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Acciona Energia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di Acciona Energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,74 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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