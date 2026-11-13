Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 20:32
27.911 -1,34%
Dow Jones 20:32
52.276 -0,04%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

Crolla a New York Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Teradyne
A picco la società che produce i tester di circuiti integrati, che presenta un pessimo -5,18%.
Condividi
```