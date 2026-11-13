Cybersicurezza, Mantovano: risorse ci sono, gravità situazione impone di non perdere tempo

lo ha detto nell'incontro con associazioni e parti sociali a Palazzo Chigi sulla manovra

(Teleborsa) - Dopo gli incontri con le associazioni industriali e di categoria, oggi il Governo incontra le organizzazioni sindacali sulla Legge di Bilancio 2027, colloquio presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per l’esecutivo - a quanto si apprende - sono presenti i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; dell’Interno, Matteo Piantedosi; delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone; dell’Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin; dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; della Salute, Orazio Schillaci; del Turismo, Gianmarco Mazzi; per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella; per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Presente anche il sottosegretario per le Politiche per il Sud Luigi Sbarra.



Per le organizzazioni sindacali presenti i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Ciu, Cse.







“Per la cybersicurezza le risorse ci sono. Da alcuni echi mediatici di quanto avevo riferito ieri ai leader delle opposizioni nell’incontro a Palazzo Chigi, apprendo che avrei quantificato le dotazioni per la sicurezza cyber previsti dal ddl bilancio per il 2027 in 95,8 milioni di euro. In realtà, a questo ammonta l’incremento del sistema cyber, che riguarda Acn, che svolge una indispensabile attività di resilienza, e coinvolge l’intelligence, l’Interno con la Polizia postale, e tutti i ministeri strutturati provvisti di un nucleo cyber che dialoga in continuazione con Acn. Rispetto alla legge di assestamento 2026, che prevedeva 203 milioni di euro, la legge di Bilancio 2027 prevede 298,9 milioni di euro”, ha detto - a quanto si apprende - il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo alle preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria, in particolare da quelle del commercio, nell’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2027. “Le risorse ci sono – ha affermato ancora Mantovano – E tuttavia, anche i soggetti privati devono considerarsi parte di un sistema che deve essere il più integrato possibile, e che deve interloquire al meglio con tutte le strutture nazionali preposte, segnalando nei tempi più rapidi gli attacchi, perché tanto più rapida è la segnalazione, tanto è più efficace la risposta”.



“In questo momento – ha aggiunto Mantovano - la questione cybersicurezza è una delle frontiere che più destano serie preoccupazioni non solo in l’Italia ma in tutto mondo, in particolare nel mondo europeo e occidentale, per via del contesto internazionale, dei conflitti, e dell’operatività di tanti attori, molti non direttamente statuali. La cosiddetta ‘attribution’ in questi casi è difficile, per la forte anonimizzazione delle provenienze degli attacchi, ed è anche rischiosa.”



“Se facciamo il confronto con quanto avvenuto in altre nazioni europee, in Italia finora i danni, più degli hacker, li ha provocati un panico mediaticamente indotto. Ci sono state le immagini degli scaffali vuoti in qualche supermercato, ma questo perché si è detto che i frigoriferi non stavano più funzionando (cosa che accadeva in altre Nazioni, non in Italia), e che la merce sarebbe deperita, e quindi un po’ di gente è andata a fare una spesa più consistente del solito. Gli scaffali erano vuoti, ma non da attacco cyber diretto”.



“Bisogna convincersi comunque, ognuno per la propria parte – ha concluso - che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo. Se invece li si ritiene un costo, poi bisogna pagare molto di più la riattivazione e la dotazione di sistemi adeguati. La gravità della situazione impone di non perdere tempo”.

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