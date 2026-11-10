Federacciai: costo energia insostenibile, principali aziende siderurgiche fermano produzione

(Teleborsa) - Le principali aziende siderurgiche associate a Federacciai hanno già fermato o stanno progressivamente fermando la produzione a causa dell’insostenibile aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas, che sta mettendo a rischio la competitività dell’intero comparto. Così Federacciai in una nota.





Agli attuali livelli di prezzo, proseguire l’attività produttiva per periodi prolungati - si legge - risulta economicamente insostenibile, determinando un grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei. Una situazione particolarmente paradossale per la siderurgia italiana che, pur essendo tra le più decarbonizzate d’Europa, risulta tra le più penalizzate dagli elevati costi dell’energia elettrica.







Alla luce della gravità della situazione, Federacciai chiederà nei prossimi giorni un incontro con le organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm, per rappresentare le difficoltà che il settore sta attraversando e condividere le preoccupazioni per le conseguenze sulla tenuta e sulla competitività dell'industria siderurgica nazionale.

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