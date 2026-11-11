Allarme bomba in serie in scuole italiane, Meloni convoca riunione con vertici intelligence

Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati

(Teleborsa) - Allarme bomba in decine di scuole italiane. A far scattare l'allarme una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città.



Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi. Un'unica mail inviata agli istituti scolastici di tutta Italia ha fatto scattare le evacuazioni. Al momento sono oltre cento le scuole che hanno dato l'allarme ma il numero sta aumentando.



Allarme bomba in serie in centinaia scuole italiane



"Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani" c'era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Nella mail si parla di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza".



Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ripreso da AGI ha dichiarato che l’ultimo episodio degli allarmi bomba alle scuole “ga parte di una strategia che ormai è chiara, quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba. Su questa strategia s’inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione.



Meloni convoca una riunione con i vertici dell'intelligence



Intanto, Giorgia Meloni ha convocato una riunione a Palazzo Chigi alle ore 16: parteciperanno i vicepremier, Salvini e Tajani, oltre ai ministri Piantedosi, Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

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