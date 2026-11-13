Francoforte: calo per Salzgitter

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che tratta con una perdita dell'1,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salzgitter più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 49,37 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 48,17. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 47,69 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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