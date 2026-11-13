Francoforte: movimento negativo per Aurubis
(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di rame, che sta segnando un calo dell'1,93%.
Il movimento di Aurubis, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico della big europea del rame perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 136,7 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 137,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 136,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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