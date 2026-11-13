Generali, Borean: "Con UniCredit eccellente accordo, siamo soddisfatti". Banca Generali asset strategico

(Teleborsa) - Generali
valuta regolarmente nuove opportunità di business, ma al momento è soddisfatta della collaborazione con UniCredit
e non esclude ulteriori sviluppi nei rapporti con il gruppo bancario. A sottolinearlo è stato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean
, nel corso della call con la stampa sui risultati dei primi nove mesi
del 2026.UniCredit, collaborazione già soddisfacente
"Valutiamo regolarmente tutte le opportunità di business che possono accelerare la nostra crescita e contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. Abbiamo un eccellente accordo di collaborazione già con UniCredit per la distribuzione di soluzioni assicurative, vita e danni nella regione CEE, siamo soddisfatti e stiamo anche allargando nel campo dell'Asset Management le capacità distributive", ha dichiarato Borean, rispondendo a una domanda su possibili nuovi accordi con la banca.Banca Generali, confermata la valenza strategica
Sul fronte di Banca Generali, il gruppo conferma invece la propria soddisfazione per l'andamento della controllata e per le prospettive di sviluppo del modello di business. "Siamo azionisti molto soddisfatti di Banca Generali, che sta sviluppando in maniera estremamente efficace il suo modello di business. Abbiamo sempre più aumentato le interconnessioni tra capacità distributiva bancaria e capacità distributiva assicurativa con il cosiddetto accordo di Innsure Banking. Siamo in linea con gli obiettivi dati. La creazione di valore congiunta è qualcosa che ha un suo valore che vogliamo perseguire", ha spiegato il CFO.
Rispondendo a una domanda sulla natura strategica della partecipazione e sull'eventualità di una cessione, Borean ha inoltre precisato che le offerte ipotizzate nei mesi scorsi per Banca Generali, prima da Mediobanca e successivamente da Mps, «sono ricevute e non attivate».Generali Stadium, accordo ventennale per il marchio
Infine, un passaggio sul Generali Stadium, il nuovo impianto di Milano che prenderà il posto di San Siro e porterà il nome del gruppo assicurativo. Borean non ha fornito dettagli economici sull'intesa, ma ne ha evidenziato il valore strategico e di posizionamento del marchio.
"Non abbiamo dato disclosure. Il contratto ha due fasi: una fase per la costruzione che sono i primi cinque anni e poi una fase dell'accordo vero e proprio quando lo stadio sarà implementato che durerà vent'anni. Riteniamo che questo sia un bellissimo accordo di cui siamo felici perché posiziona il marchio Generali a livello globale e lo espone tra l'altro anche su un segmento di clienti ancora più giovane che ci dà ottima speranza per la capacità di penetrazione del gruppo sul futuro", ha concluso.