UniCredit, Orcel su Generali: "una maggiore cooperazione non richiede il controllo"

(Teleborsa) - Una collaborazione più stretta tra UniCredit e Generali potrebbe generare molto valore, senza bisogno di una fusione né di una presa di controllo. Lo ha detto l'AD di UniCredit Andrea Orcel, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati del terzo trimestre. Orcel ha anche espresso l'auspicio di arrivare a un accordo nei prossimi mesi.



"Lo abbiamo detto più volte, e quando dico noi intendo che l'ho detto io e lo ha detto Philippe Donnet: c'è molto valore che può essere creato da una cooperazione più stretta, da un accordo tra Generali e UniCredit", ha affermato Orcel. "E per essere molto, molto chiari, una maggiore cooperazione non richiede il controllo".



Come esempio, il CEO ha indicato un ambito che, a suo dire, spesso viene trascurato. "Abbiamo probabilmente i centri di nearshoring più efficienti e moderni d'Europa. Si trovano in Romania, si trovano in Polonia". Grazie a queste strutture, ha spiegato, UniCredit ha generato sinergie tra banche del gruppo con entità giuridiche diverse in Paesi diversi, come mostra l'andamento dei costi. "Generali è presente esattamente negli stessi Paesi. Possiamo fare lo stesso? Possiamo aiutarli? Sì, possiamo. Vogliono che li aiutiamo? È una loro decisione", ha detto Orcel.



"Potrei pensare a dieci aree diverse in cui, senza una fusione, possiamo avvicinarci", ha aggiunto il CEO, sottolineando che si tratterebbe di creare valore a beneficio di entrambi. Le geografie interessate sarebbero quelle in cui i due gruppi sono presenti insieme: Italia, Austria, Germania e l'area che va dalla Polonia fino alla Bulgaria, oltre probabilmente alla Grecia.



"Speriamo che nei prossimi mesi, quando la situazione sulla scena italiana sarà chiara, potremo fare progressi e chiudere un accordo", ha concluso Orcel.

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